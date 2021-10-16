Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber! /16.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 kaybeden Beşiktaş, Atiba'yı da kaybetti. Kanadalı orta saha, maçın ikinci yarınına devam edemedi. Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre Atiba, Sporting Lisbon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)