Beşiktaş'a Batshuayi eleştirisi! /28.03.2022

Milli ara nedeniyle liglerde ara verilirken, Beşiktaşta Michy Batshuayi ülkesinin İrlanda ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi ve bu mücadelede 1 de gol kaydetti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Belçikalı yıldızın siyah-beyazlılardaki performansını da değerlendirdi. Karaman, Batshuayi Öz güven sorunu yaşıyorum ifadesi kullandı. Beşiktaşın kadrosunda spor psikologu bulunmadığı için oyuncu tırnak içerisinde kendisini tedavi ettiremiyor. Siz kadronuzda psikolojik performans antrenörü istihdam etmiyorsunuz. Bu akıl alır gibi değil. şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi