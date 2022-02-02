Beşiktaş'a flaş sözler! "Mağdur oldukları için yaptılar" /02.02.2022

Beşiktaş bu transferi Ghezzal transferinde mağdur olduğu için yaptı. Galatasaray yönetimi kulübün menfaatini düşündü. Burak Elmasın açıklamalarını doğru buluyorum. 10 gün önce bir Galatasaray yöneticisi bana bu transferin altına imza atamayız demişti. Yine bir Galatasaray yöneticisi yakın arkadaşı olan bir Beşiktaş yöneticisi ile konuştu. Galatasaray yöneticisi Gedson ile ilgileniyor musunuz diye soru sorduğunda hayır cevabını alıyor ve menajerlerin oyunu diyor. Ancak transfer gerçekleşti. dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri GS - BJK spor haberi