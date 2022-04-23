"Beşiktaş'ın 3'lü savunması korkunç bir kumar" /23.04.2022

Süper Ligin 34. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumunda Kasımpaşayı konuk edecek. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile farklı bir sisteme geçen siyah beyazlı ekip, çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Kartalın yeni sistemi hakkında konuştu. Uluç, Beşiktaşın 3lü savunması korkunç bir kumar. Hoca Rosier ve Rıdvana güveniyor. Ayrıca geriye doğru koşular yapabilen Josef var. Ancak hocaya istediğin stoperleri al desek bu üçlüyü oynatmaz. Bu üçlü doğru değil. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi