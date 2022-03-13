Beşiktaş'ın açıklamalarına flaş sözler! "Az bile söylenmiş" /13.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaşı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde iki takım da birbirlerine karşı maçın hava şartlarından ötürü ertelenmesi ihtimali ile ilgili sert açıklamalar yapıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Beşiktaşın Burak Elmasa verdiği sert cevabı yorumladı. Uluç, Keşke Ahmet Nur Çebi daha sakin kalabilseydi. Keşke Burak Elmasın hoş olmayan tavrına aynı şekilde cevap vermeseydi. Ancak bu üsluba bu cevap hak ediliyor mu? Az bile söylenmiş. dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri GS - BJK spor haberi