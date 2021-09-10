Beşiktaş'ın Can Bozdoğan transferinde flaş detay! /10.09.2021

ASpor

Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın yeni transferi Can Bozdoğan ile ilgili flaş bir gelişmeyi paylaştı. Şahinoğlu, "Beşiktaş Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Can'ın 2.5 milyon Euro'ya yakın bir opsiyon maddesi var. Ancak genç oyuncu, bu sezon iyi performans gösterirse Schalke'den daha uygun bir fiyata alınacak. Beşiktaş'ın güzel bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)