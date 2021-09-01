Beşiktaş'ın Gedson ısrarı! Benfica'ya 3 teklif sunulacak /01.09.2021

ASpor

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz." demesine rağmen Portekizli yıldız için ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Transfere dair son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Benfica'nın kulüpten gönderme kararı alması durumunda Gedson'u kadrosuna katmak için harekete geçecek. 3 teklif sunulacak. Birincisi kiralık+satın alma opsiyonu, ikincisi kiralık+zorunlu satın alma maddesi, üçüncüsü ise şimdiden bonservisinin yüzde 50'sini alma. Süper Lig için değil Şampiyonlar Ligi için düşünülüyor ve yarın 23.59'a kadar zaman var." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)