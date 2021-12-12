Beşiktaş'ın gençleri hakkında kritik sözler! "Oynamalarına şaşırmıyorum" /12.12.2021

Beşiktaşta kadro tercihi değişmeye başladı. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen siyah beyazlı takım, Kayserispor maçına gençlerle çıkacak. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Beşiktaşın gençlerini yorumladı. Korkmaz, Serdar Saatçi ve Can Bozdoğanı bir anda Ajax deplasmanında izlemiştik. Serdar, Welinton ve Necipin yerine rahatlıkla stoperde oynayabilir. Canın bonservisi alınırsa Beşiktaş 3-4 yıl o pozisyonu kapatmış olur. Rıdvan ise Milli Takıma kadar yükselmiş bir isim. Bu oyuncuların oynamasına hiç şaşırmıyorum. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi