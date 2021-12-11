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7/24 Dinle A Spor Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..." /11.12.2021
Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..." /11.12.2021

Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..." /11.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..." /11.12.2021

A Spor 00:48
02

G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

A Spor 01:23
03

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

A Spor 01:00
04

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

A Spor 01:29
05

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
06

Yedlin takımda kalacak mı? "Oyuncu cephesi..." /08.12.2021

A Spor 00:36
07

Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..." /06.12.2021

A Spor 01:10
08

Pereira Konferans Ligi'ni ciddiye alacak mı? /10.12.2021

A Spor 01:20
09

Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler /02.12.2021

A Spor 01:33
10

Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi" /11.12.2021

A Spor 01:01

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