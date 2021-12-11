Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..." /11.12.2021

Beşiktaşta teknik direktör arayışı devam ediyor. Daha önce yabancı arayışına giren siyah beyazlı ekip, yerli hocalara da bakıyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Beşiktaş için en doğru ismin Rıza Çalımbay olduğunu söyledi. Çorlu, Beşiktaşın ihtiyacı Rıza Çalımbaydır. Önünde seçim süreci var ve kısa vadede iyi bir isim. Sivasspor burada mağdur edilebilir ama bugün Rıza Çalımbayı çağırırsan gelir ve diğer hocaların isimlerine baktığımda Rıza hocayı herkesin önüne koyarım. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi