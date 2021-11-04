Beşiktaş'ın problemini anlattı! "Sorun geçen sezon başladı" /04.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligde istenen sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaşta problemler devam ediyor. Avrupada puan alamayan ve ligde ilk 4 haftadan sonra yaşadığı puan kayıpları ile lider Trabzonpsorla arası açılan siyah beyazlı ekibin sorununu A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu anlattı. Şahinoğlu, Sürekli tempolu oyun oynayamıyoruz. Beşiktaş bunu geçtiğimiz sezon yaptı ama son 8 haftaya kadar. Son 8 haftada sakatlıklar baş gösterdi ve hala devam ediyor. Sergen hocanın bu problemin nedenini bulması lazım. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi