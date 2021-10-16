"Beşiktaş'ın tercihi Başakşehir'in ekmeğine yağ sürdü" /16.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında kaybetti. Siyah beyazlı ekibin yaşadığı puan kaybının sebebini açıklayan A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Devre arası yapılan 3 değişiklik meyvesini verdi gibi gözüktü ancak Beşiktaş burada stratejik bir hata yaptı. Çünkü bu oyun Başakşehir'in istediği oyun. Beşiktaş savunmasında boşluklar arttıkça Başakşehir pozisyon bulmaya başladı. Beşiktaş aşırı risk aldı. Biraz daha az riskli bir oyun tercihi olabilirdi ama Beşiktaş'ın tercihi Başakşehir'in ekmeğine yağ sürdü." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)