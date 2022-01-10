Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var mı? "Genç oyuncular..." /10.01.2022

Beşiktaş, Süper Ligin 20. haftasını 1 puanla kapattı. Çaykur Rizespor deplasmanında berabere kalan siyah beyazlı ekibi sevindiren olay genç isimlerin genel performansı. Yıldız isimlerinden sakatlık ve kötü performanslardan dolayı verim alamayan Beşiktaş genç isimleriyle ön plana çıkıyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Kara Kartalın transfere ihtiyacı olup olmadığını açıkladı. Karaman, Pjanic, Batshuayi ve Ghezzalın kalitesini sorgulayan yoktur. Bu isimlerden verim alamazsanız eğer çözümü transfer yapmak değil, içerideki problemi bulmak. Beşiktaş muhtemelen bunun üstüne gidecek. Genç oyuncuların iyi giden performansı devam ederse gerek kalmaz. Özellikle Emirhan İlkhan çok özgüvenli oynuyor. Rıdvan Yılmaz da ilk kez A takıma çıktığında böyleydi. Genç oyuncular öne çıkacak gibi gözüküyor. Beşiktaşta bence transfer ihtiyacı yok. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi