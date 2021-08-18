Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi'yi yorumladı! /18.08.2021

ASpor

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi'yi değerlendirdi. Korkmaz, "Ben oyuncunun faydalı olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir bitirici. Chelsea'de çok istikrarlı bir performans sergilemedi ancak orası kolay bir yer değil. Batshuayi, her iyi ayağını da iyi kullanır. Kafa toplarında biraz eksikleri var. Beşiktaş'ın oyun yapısı itibariyle ceza sahası içinde çok topla buluşur. Zaten orada buluştuğu zaman da hücum sonlandıracak biri" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)