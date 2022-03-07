Beşiktaş'ın yıldızlarına sert ifadeler! "1 dakika oynatmayın" /07.03.2022

Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehiri konuk etti. Vodafone Park Stadyumunda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Cyle Larin ve Michy Batshuayi hakkında çok sert konuştu. Kapsal, Batshuayiyi 1 dakika bile oyuna sokmam. Larin 87de girmesin. Larin geriye koşmuyor. Larin sezonu kapatmış. Larini çıplak gözle izlediğinde önünden oyuncu geçiyor ve ayağını bile uzatmıyor. Oynatmayın. Batshuayi geri mi dönecek Chelseaye? Bırakın dönsün. Batshuayiden fayda gelmez. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi