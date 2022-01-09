Beşiktaşlı genç isim ilk 11'e! "İlk kez..." /09.01.2022

Beşiktaş, Süper Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Devre arasında sakatlık ve hastalıklarla uğraşan siyah beyazlı ekip bazı bölgelerde rotasyona gidecek. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu genç yıldız adayı Emirhan İlkhanın ilk kez 11de forma giyeceğini açıkladı. Şahinoğlu, Süper Kupa Finalinde iyi bir performans gösterip geleceğe dair olumlu mesajlar vermişti Emirhan İlkhan. Bugün Emirhanı ilk 11de bekliyorum. Salih Uçan henüz tam anlamıyla sağlığına kavuşmadı. Oğuzhan Özyakupta hazır değildi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi