Beşiktaşlı gençlere övgü dolu sözler! "Üst düzey performans..." /10.01.2022

Beşiktaş, Süper Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-2lik beraberlikle döndü. Çok sayıda eksik oyuncusu bulunan Beşiktaşta gençler sahne aldı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, genç oyuncuları değerlendirdi. Özkök, Eksikleri konuşmaktan vazgeçmemiz lazım. Oyuncular arasında artık çok fark yok. Beşiktaşta bunu görüyoruz. Emirhan İlkhanın Pjanic, Atiba, Teixeira gibi oyuncular arasında üst düzey performans sergilemesi çok zor iddialarında bulunabilirler ama hiç öyle olmadı. Dün Beşiktaş bize 3lü sistemin nasıl oynanacağını gösterdi. Fenerbahçede bu dizilişi uzun zamandır konuşuyoruz. Beşiktaş bu sistemi hiç çalışmadan teorik bilgilerle muazzam oynadı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi