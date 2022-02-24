Beşiktaşlı isme şok sözler! "Kabul edilemez" /24.02.2022

Süper Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaşta gelecek sezonun teknik direktörü aranıyor. Birçok isim ile görüşen sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Estorilin Teknik Direktörü Bruno Pinheiroyu gündemine almıştı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Ceyhun Kazancıyı eleştirdi. Çorlu, Bu işi sadece Ceyhun Kazancıya bırakmam. Çünkü Sergen Yalçının görevine son verildikten sonra Kazancı, Bruno Pinheiroyu getirmek istedi ama getiremedi. Portekizli teknik direktörün Beşiktaşı kabul etmemesi kabul edilemez. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi