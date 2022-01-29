Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Hayal kırıklığı" /29.01.2022

Beşiktaşın sezon başında Barcelonadan transfer ettiği Miralem Pjanic beklenen katkıyı veremedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 4 asist yapan Boşnak futbolcu, istatistiklerine gol ekleyemedi. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Pjanici eleştirdi. Beşer, Tam bir hayal kırıklığıdır. Barcelonadan buraya gelirken Şampiyonlar Liginde sıfır çekmeyi beklemezdi. Sportif anlamda aradığını bulamadı ama Beşiktaş ona mutluluk verdi. Dalgalı bir performansı var. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi