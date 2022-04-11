Beşiktaş'ta Abdülkerim Bardakçı sesleri! /11.04.2022

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, Konyasporun başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçıyı gözüne kestirdi. Türk rotasyonu için bu transferi gerçekleştirmek isteyen siyah beyazlı kulüp Konyaspor ile görüşmelere başlayacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Beşiktaş, Konyaspora 2 milyon euro civarında bir teklif sunacak. Konyaspor teklifi kabul ederse Abdülkerim, İstanbula gelmek için elinden gelen özveriyi sağlayacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi