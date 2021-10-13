Beşiktaş'ta Alex Teixeira gelişmesi! Bunu yapmazsa... /13.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Milli arada siyah beyazlı ekip sakatlıklardan büyük oranda kurtuldu. Zorlu bir maç takvimine girecek olan Beşiktaş'ta bazı isimlerin oynamaması beklenirken Alex Teixeira, ilk 11'de kendine yer bulabilir. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu Teixeira için "Belki ilk 11'de oynayabilir. Milli arada ilk dönen isim Alex'ti. Alex milli arada kamp dönemi geçirdi. Sporting maçı öncesi fiziksel durumu yeterli görünürse ilk 11'de oynayabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)