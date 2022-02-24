Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu! /24.02.2022

Beşiktaş transferlerini sezon sonundan önce tamamlamak istiyor. 14 futbolcu ile sözleşmesi sona erecek Kara Kartalda bazı isimler ile yola devam edilmeyecek. Halil Dervişoğlu ve Alexander Sörloth ile ilgilenen siyah beyazlı ekip bu iki isme kadrosuna katmak istiyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, ayrılması kesin gibi görünen 3 ismi açıkladı. Özbostan, Larin, Vida ve Güven ile anlaşamıyor Beşiktaş. Bu 3 oyuncu ayrılacak gibi gözüküyor. Kiralık isimler de gidecek. Yerli isimlere yöneliyor Beşiktaş. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi