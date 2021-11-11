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7/24 Dinle ASpor Beşiktaş'ta disiplinsizlik baş gösterdi! "Oyuncular Sergen Yalçın'ı dinlemiyor" /11.11.2021
Beşiktaş'ta disiplinsizlik baş gösterdi! "Oyuncular Sergen Yalçın'ı dinlemiyor" /11.11.2021

Beşiktaş'ta disiplinsizlik baş gösterdi! "Oyuncular Sergen Yalçın'ı dinlemiyor" /11.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Beşiktaş'ta disiplinsizlik baş gösterdi! "Oyuncular Sergen Yalçın'ı dinlemiyor" /11.11.2021

ASpor 01:57
02

Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" /09.11.2021

ASpor 00:36
03

Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" /08.11.2021

ASpor 01:27
04

"F.Bahçe taraftarı umut ışığı görmüyor!" /10.11.2021

ASpor 01:59
05

Flaş iddia! Şenol Güneş F.Bahçe'ye mi geliyor? /09.11.2021

ASpor 00:59
06

Brezilya Serie A'da sokak savaşı! /08.11.2021

ASpor 01:19
07

Milli eldivenlerden iddialı sözler! "Hep birlikte savaşacağız" /09.11.2021

ASpor 09:04
08

Bomba transfer iddiası! Diagne ve Mohamed... /06.11.2021

ASpor 02:55
09

Şok sözler! " Pereira gitmezse Mesut gidecek" /09.11.2021

ASpor 01:11
10

Usta yorumcudan Pereira'ya eleştiri: Asıl sorun kendisi... /09.11.2021

ASpor 05:20

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