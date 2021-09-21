"Beşiktaş'ta en büyük değişiklik..." /21.09.2021

ASpor

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor maçında yapılan rotasyondan sonra ilk yarıda 2-0 geriye düşen Sergen Yalçın ve ekibi, ikinci yarıda değişikliklere giderek maçı çevirmesini bildi. Rotasyonu değerlendiren Ogün Şahinoğlu "Beşiktaş'ta en büyük değişiklik Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ın oyundan çıkmasıdır. Top kaybından sonra topun peşinden koşmazsanız Sergen hoca size kızar." açıklamalarında bulundu. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)