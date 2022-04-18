Beşiktaş'ta Koray Günter sürprizi! /18.04.2022

Beşiktaş aradığı yerli stoperi buldu. Yerli stoper arayan siyah beyazlı ekip, bu eksiği İtalyadan kapatacak. Kara Kartal, daha önce Galatasarayda da forma giyen Koray Günter ile görüşmelere başladı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Beşiktaşın Koray Günter ile ilgili bir girişimi var. Uzun zamandır ismi gündeme geliyordu. Hellas Veronada da bu sezon iyi oynuyordu ve orada üçlü stoper sistemi ile oynanıyor. Beşiktaş girişimlere başladı. 1.5 - 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Verona teklifi değerlendirecek. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi