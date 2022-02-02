Beşiktaş'ta Larin bilmecesi! G.Saray da devrede /02.02.2022

Beşiktaşta Cyle Larin bilmecesi devam ediyor. Yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı yıldıza siyah beyazlı ekibin teklifi 1.6 milyon Euro. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Larin bilmecesini açıkladı. Aslan, Galatasarayla ilgili bir gündem çıktı Larinde. Menajerden kaynaklı bir durum. Amaç piyasayı artırmak. Ghezzalın menajeri bunu başarmıştı. Larinin de menajeri bunu yapmaya çalışıyor. Beşiktaş yönetiminin Cyle Larin konusunda bir duruşu var ama Larin de Dünya Kupasına gidecek ve daha yaşı 26. Biraz taviz verebilir yönetim. Sonuçta sezon başında transfer ettiğiniz 3 oyuncunun yıllık ücreti 10 milyon Euro. Larin konusu kısa vadede çözülecek gibi durmuyor hatta yüzde 51 ayrılık görünüyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi