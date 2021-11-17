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7/24 Dinle ASpor Beşiktaş'ta N'Sakala'nın son durumu... "Devre arası..." /17.11.2021
Beşiktaş'ta N'Sakala'nın son durumu... "Devre arası..." /17.11.2021

Beşiktaş'ta N'Sakala'nın son durumu... "Devre arası..." /17.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Beşiktaş'ta N'Sakala'nın son durumu... "Devre arası..." /17.11.2021

ASpor 01:33
02

G.Saray'ın gözü bu 3 isimde! Terim'in isteği gerçekleşiyor /11.11.2021

ASpor 01:05
03

G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var /16.11.2021

ASpor 01:17
04

Canlı yayında açıkladı! Visca Trabzonspor'a geliyor mu? /14.11.2021

ASpor 01:01
05

G.Saray 3 yıldızından yoksun! 20 Ocak'a kadar... /13.11.2021

ASpor 01:25
06

Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" /09.11.2021

ASpor 00:36
07

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe geleceği belli oluyor! "Derbiyi kaybederse..." /15.11.2021

ASpor 01:08
08

Sert eleştiri! "Artık bir hayali yok" /12.11.2021

ASpor 01:35
09

Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" /08.11.2021

ASpor 01:27
10

Bomba transfer iddiası! Diagne ve Mohamed... /06.11.2021

ASpor 02:55

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