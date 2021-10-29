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7/24 Dinle ASpor Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! /29.10.2021
Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! /29.10.2021

Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! /29.10.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! /29.10.2021

ASpor 01:02
02

Beşiktaş'ta sakatlar yine can sıkıyor! /29.10.2021

ASpor 01:43
03

O açıklamaya Mahmut Uslu da tepki gösterdi! "Yakasından tutup..." /29.10.2021

ASpor 01:57
04

IFAB değişikliğe gidiyor! "Kural kalıcı olabilir" /29.10.2021

ASpor 02:13
05

FIFA'ya o federasyondan rest! "Katılmıyoruz" /29.10.2021

ASpor 01:46
06

Trabzonspor'da yeni hedef 26 yıllık rekor! /29.10.2021

ASpor 01:28
07

"Pereira'nın Mesut'tan beklentisi..." /28.10.2021

ASpor 01:12
08

Canlı yayında flaş tespit! "F.Bahçe'nin en temel problemi..." /28.10.2021

ASpor 00:56
09

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! /27.10.2021

ASpor 00:38

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