Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! /29.10.2021

Süper Ligin 11. haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaşta sakatlıklar can sıkıyor. Sergen Yalçının zorlu deplasmanda nasıl bir orta saha ile çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, durumu canlı yayında değerlendirdi. Korkmaz, Bilmediğimiz bir şey yoksa Atiba orta sahada oynar. Atiba-Necip çok abartılı olacağı için Necip yerine Atiba-Salih-Teixeira oynayabilir. Orta sahada Türk oyuncu oynatacağı için stoperleri yabancı yapabilir. Umut Meraştan Galatasaray derbisinde gösterdiği performanstan dolayı kesinlikle verim alacaktır. Ama Sergen hoca Atibanın yerine Necipi tercih ederse hiç şaşırmam. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi