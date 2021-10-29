Beşiktaş'ta sakatlar yine can sıkıyor! /29.10.2021

Beşiktaşta sakatlıklar yine baş gösterdi. Süper Ligin 11. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaşta 4 isim İstanbulda bırakıldı. Josef De Souza, Miralem Pjanic ve Kevin NKoudou, Hatayspor maçının kadrosuna sakatlıkları gereği alınmadı. Son dönemde gösterdiği kötü performanstan ötürü eleştirilen NSakala ise forumsuzluğundan ötürü kadroya dahil edilmedi. Sakat oyuncular UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Sporting deplasmanına yetişme ihtimalleri bulunuyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi