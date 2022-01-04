Beşiktaş'ta Süper Kupa öncesi Corona krizi! "Sayılar artabilir" /04.01.2022

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finali Katarda oynanacak. Maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncular 3 günlük izinden ağır hasarlı döndü. Bu izin sürecinde Beşiktaşlı oyuncuları Corona vurdu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu son durumu anlattı. Şahinoğlu, Yerli oyuncuların büyük bir bölümü yok. Sakatlıklarla beraber Beşiktaşta 8-9 eksik var. Bu sabah test sonuçları çıkacak ve Covid-19 virüsünü kapmış oyuncu sayısı artabilir. 6 futbolcunun şikayetleri aynı. Bu sayı artarsa kadro nasıl kurulacak, belli değil. Önder Karaveli orta sahada Türk oyuncu kullanamayacak çünkü şikayetleri var. Bu durumda Kenan Karaman orta sahaya çekilebilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi