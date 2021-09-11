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7/24 Dinle ASpor Beşiktaş'ta sürpriz! İşte Yalçın'ın Teixeira planı /11.09.2021
ASpor

Beşiktaş'ta sürpriz! İşte Yalçın'ın Teixeira planı /11.09.2021

ASpor

Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Malatyaspor maçı öncesi Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirdi. Şahinoğlu, "Dünkü taktik idmanda Alex Teixeira'nın ilk 11'de denendiği bilgisi geldi. Normal şartlarda Brezilyalı yıldız Borussia Dortmund maçına saklanacaktı. Milli arayı sakat geçirmişti. Ancak Sergen Yalçın, Teixeira'nın maç temposu yakalaması için ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakşka Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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