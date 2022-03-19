Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı! /19.03.2022

Beşiktaşta teknik direktör arayışı devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme son bilgileri aktardı. Dikme, Galatasaray derbisinden sonra bir kırılma geldi. Önder hoca yeni teknik direktör gelirse yardımcı olarak devam edecek. Beşiktaşta yabancı teknik direktör gelme ihtimali daha yüksek ama Türk bir hoca gelirse bu isim Şenol Güneş olur. Mayıs ayında seçim olacak ve Ahmet Nur Çebinin listesinde değişiklik olacak. Erdal Torunoğulları, Adnan Dalgakıran ve Berkan Gocay yeni dönemde kendi işlerinden kaynaklı olmayacaklar. Şenol Güneş gelirse yokuz gibi bir düşünceleri yok. Tamamen kendi iş hayatlarının yoğunluğundan ötürü bir durum bu. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi