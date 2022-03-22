Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor! /22.03.2022

Beşiktaşta teknik direktör koltuğuna Valerien Ismael geçiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin aralarında yaptığı toplantılardan sonra Fransız teknik direktör ile anlaşmanın yapılacağı ortaya çıktı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme anlaşmanın detaylarını açıkladı. Dikme, Valerien Ismael ile anlaşma tamamlandı. Yarın ya da sonraki gün imza atmaya gelecek. 1+1 yıllık bir kontrat olacak ve Ismaelin kazancı 750 bin euro olacak. Beşiktaşta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi