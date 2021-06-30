Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif! /30.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde boy gösterecek bir golcü almak istiyor. Diego Costa için harekete geçen siyah-beyazlılar 2 yıl için 4 milyon Euro teklif ederken, bu teklif oyuncu tarafından reddedilmişti. Transferle ilgili son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Diego Costaya olumlu yanıt verdi. Costaya Avrupadan da teklifler var ama Beşiktaşın ettiği seviyede değil. Beşiktaş teklif artırarak 2 yıl için 5 milyon Euroluk yeni teklif sundu. dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri BJK spor haberi