Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazancı, Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaşın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi. Şenol Güneşi istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor. dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri BJK spor haberi