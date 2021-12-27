Bilic F.Bahçe'ye geliyor mu? Canlı yayında açıkladı! /27.12.2021

Fenerbahçede teknik direktör arayışı devam ediyor. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçede Vitor Pereira ile Beşiktaş derbisinden sonra yollar ayrıldı. Ocak ayında koltuğa yeni bir isim getirmek isteyen sarı lacivertli kulüpte en çok konuşulan isim Slaven Bilic. A spor yorumcusu Volkan Demir, Bilic hakkında son durumu açıkladı. Demir, Slaven Bilic konusu Fenerbahçenin Ocak ayında tekrar gündemine gelecek. Haziranda Çin kulübü tazminat istiyordu ancak şimdi tazminat durumu yok. Ondan dolayı Fenerbahçenin Bilic konusunda bir engeli kalmadı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi