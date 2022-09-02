A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Lille kulübü Yusuf Yazıcının ayrılmasına onay verdi. Oyuncu öğle saatlerinde İstanbula gelecek ve imza işleri tamamlanacak. Trabzonspor Masouras transferini gerçekleştirmeyi çok istiyor. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Olympiakosun gerçekleştirdiği transfer sonrası Masourasın gelme ihtimali iyice arttı. Bugün içerisinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Oyuncu da gelmeyi çok istiyor. Dovbyk de gelmeyi çok istiyor. 6 milyon Euro olmak üzere şartlar oldukça zorlandı. ifadelerini kullandı.