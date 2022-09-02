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7/24 Dinle A Spor Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri /02.09.2022
Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri /02.09.2022

Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri /02.09.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri /02.09.2022

A Spor 03:17
02

Derbi sonrası flaş yorum! "Rakibe pozisyon vermiyorlar" /29.08.2022

A Spor 00:25
03

Canlı yayında açıkladı! "Gol sorununun nedeni..." /01.09.2022

A Spor 02:59
04

Canlı yayında açıkladı! İşte Fırtına'nın transfer gündemi... /31.08.2022

A Spor 02:02
05

Jorge Jesus'a büyük övgü! /23.08.2022

A Spor 17:07
06

Yenilgiyi böyle açıkladı! "Konsantre eksikliği ve çaresizlik" /30.08.2022

A Spor 04:55
07

Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi Uğurcan Çakır yorumu! /28.08.2022

A Spor 00:28
08

Derbinin nabzını tuttu! "Kopenhag maçı sonrası..." /27.08.2022

A Spor 02:46
09

"Teknik fizik kaliteyi yenemez" /26.08.2022

A Spor 03:48
10

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli için flaş yorum! /25.08.2022

A Spor 00:39
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