Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasarayın, Manchester Unitedda forma giyen Altay Bayındırla ilgilendiği iddia edilmişti. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılılardaki son durumu değerlendirdi. Kaplan, G.Sarayın Altayla ilgili bir gündemi yok. Fernando Muslerayla yeni bir görüşme yapılmadı. Yönetim henüz net kararını vermedi. Şu anda 2.5 milyon Euro kazanıyor ve yönetim bu rakamı vermek istemiyor. 1.5 milyon Euro bandına düşülürse anlaşma sağlanabilir. ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi