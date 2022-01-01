Bir dönem kapanıyor! G.Saray'dan Muslera'ya veda... /01.01.2022

Galatasarayda kaleci Fernando Muslera sakatlığından ötürü bir süredir forma giyemiyor. Uruguaylı kalecinin sakatlıktan nasıl döneceği belli değil. Galatasaray yönetimi, tecrübeli file bekçisi ile yolları ayırmayı düşünüyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, yazdığı haberde Muslera ile yolların ayrılacağını söyledi. Dindar, Musleranın martta sahalara dönmesi bekleniyor. Sözleşmesinin askıya alınması gündeme geldi ancak kulübün önüne yabancı kısıtlaması çıktı. Yönetim yabancı sayısını indirmek için Uruguaylı file bekçisi ile yolları ayırıp sezon sonunda tekrar bir sözleşme imzalayabilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi