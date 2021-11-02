Boey'un dönüş tarihi uzayabilir! "Uyarıları dinlemedi..." /02.11.2021

Galatasarayda sağ bek krizi devam ediyor. Yaz transfer döneminde Yedlinin yerine Sacha Boeyu alan Galatasaray, bir türlü istediği verimi alamadı. 21 yaşındaki sağ bek, oynadığı maçlarda adından sıkça söz ettirmesine rağmen sakatlığı yüzünden bir türlü sahalara dönemedi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Boeyun sakatlığının perde arkasını anlattı. Korkmaz, Galatasaray, Moskovaya gittiğinde Boey kondisyoner ile çalışıyor. Karagümrük maçına kesin yetişecekti. Kondisyonerin her türlü uyarısına rağmen sprint atmayı deniyor. Sonuç olarak adalesini zorluyor ve iyileşmek üzereyken aynı bölgeden yine sakatlanıyor. Tedavisini şimdi Fransada sürdürüyor. Bir anlık hırsının kurbanı olup kendini zorladı. Sakatlığı 4-6 hafta arası sürer diyorlar ama ilk yarıyı kapatır. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi