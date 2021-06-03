Bombayı patlattı! "Gomis transfer listesinde" /03.06.2021

Galatasarayda 1 sezon forma giyen ve ilgili sezonda hem gol kralı hem de şampiyon olan Bafetimbi Gomis için Süper Lige yeni çıkan Adana Demirspor devreye girdi. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Salim Manav aktardı. Manav, Diego Costa, Balotelli, Gomis ve Carlos Bacca Adana Demirsporun transfer listesinde. Balotellinin gelme ihtimali yüzde 49. Görüşmeler devam ediyor. Baccanın yıllık ücreti yaklaşık 3 milyon Euro. Costanın menajeri Adana Demirsporun ilgisini doğruladı. Gomise bir ilgi var ve gelirse katkı sağlar ama bu tarz transferlerin süreci uzun sürüyor, kolay değil şeklinde konuştu.