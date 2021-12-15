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7/24 Dinle A Spor Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! /15.12.2021
Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! /15.12.2021

Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! /15.12.2021

150 Bölüm | 32:55:13

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01

Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! /15.12.2021

A Spor 02:16
02

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
03

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
04

Terim'e oyuncu tercihi tepkisi! "Bisiklet çeviren futbolcu..." /14.12.2021

A Spor 00:51
05

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

A Spor 01:29
06

Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi" /11.12.2021

A Spor 01:01
07

Pereira Konferans Ligi'ni ciddiye alacak mı? /10.12.2021

A Spor 01:20
08

İşte Trabzonspor'da mağlubiyetin sebebi! "Oyun görüşü..." /12.12.2021

A Spor 00:36
09

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

A Spor 01:00
10

G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

A Spor 01:23

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