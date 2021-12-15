Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! /15.12.2021

Spor Toto Süper Ligde üst üste 5 maçta kazanamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Liginde ise Borussia Dortmunda kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar bu koltuk için gündemine Estoril Praianın hocası Bruno Pinheiroyu almıştı. Portekizli hoca kulübüyle sözleşme feshi için görüşmelere başlarken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Portekizli teknik adam, sportif direktör ve başkanla görüşmeler yapıyor. Beşiktaşta Ahmet Nur Çebi de sıcak bakıyor. Pinheiro yardımcılarıyla beraber 1.5 yıllık 800 bin Euro civarında bir para alacak. 1.5 yıllık bir kontrat olacak ve Beşiktaşın gelecek yılda kendini güvenceye alacağı bazı maddeler olacak. şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi