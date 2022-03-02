Bu şartlar Karaveli'yi görevde tutacak! "Lig ve kupada..." /02.03.2022

Beşiktaşta teknik direktör arayışları sürüyor. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Önder Karavelinin durumu ise gelecek sezon için belirsizliğini koruyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Karavelinin gelecek sezonda da takımın başında kalması için gerekli şartları açıkladı. Dikme, Eğer Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasını kazanır ve Süper Ligi de ikinci sırada tamamlarsa gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunda kalabilir. Bu durum masaya yatırılacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi