Burak Elmas basının karşısına çıktı! /04.12.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, Galatasarayın adaletli bir ortamda nasıl performans gösterdiğini bu sezon Avrupada gördük. Bu iş böyle giderse diğer büyük kulüpler de bizimle aynı noktaya gelecektir. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere, aynı maddelerde verilen cezaların alt sınır veya alt sınırın altında verildiği gerçeği var. dedi. İşte Burak Elmasın açıklamalarının tamamı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi