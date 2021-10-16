Burak Elmas: Genel kurulu etkileyecek bir görüşte bulunmadık /16.10.2021

ASpor

Galatasaray genel kurul üyeleri, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kongre için toplandı. Kongrede konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yönetim kurulu olacak genel kurulu etkileyecek herhangi bir görüşte bulunmamaya özen gösterdik. Bugün genel kurulun sağlıklı yürümesi için görevlerimizi yerine getireceğiz. Bu genel kurullar bittikten sonra her beraber el ele çıkıp Galatasaray için çalışacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)