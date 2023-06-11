Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Altay, Buruk bir sevinç var. Gönül isterdi ki iki kupayı alıp daha mutlu, huzurlu olmak. Türkiye Kupasını kazandığımız için mutluyuz. Bu kupa herkese armağan olsun. Uzun süren bir maratonu geride bıraktık. Oyuncular olarak yorulduk. Sonu bu şekilde bitmesi bizim içimize su serpti, mutlu etti. Kötü bir sakatlık geçirdim. 4 aydır öyle oynuyordum. Ciddi bir fıtıktı. Artık ayak düşmeleri başlamıştı. Şükür şu an durumum iyi. Buruk bir mutluluk ama biraz olsun nefes aldık. Camiamıza armağan olsun dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi