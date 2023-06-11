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"Buruk bir sevinç var" /11.06.2023

"Buruk bir sevinç var" /11.06.2023

Havuz Grubu

150 Bölüm | 26:40:47
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01

"Buruk bir sevinç var" /11.06.2023

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02

İstatistikleri altüst etti! Şampiyon tarihe geçti /07.06.2023

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03

G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu /10.06.2023

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04

G.Saray'da flaş Juan Mata kararı! /28.05.2023

A Spor 00:37
05

Buruk'un Jesus sözlerine eleştiri! /09.06.2023

A Spor 00:39
06

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark ne? /01.06.2023

A Spor 00:35
07

Icardi'den müthiş istatistik! Şampiyonluğa damga vurdu /06.06.2023

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08

Yıldız isme büyük övgü! "Geceye damgasını vurdu" /05.06.2023

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09

Derbiyi böyle değerlendirdi! "Stresli olacak taraf..." /03.06.2023

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10

Murat Sancak'tan flaş Montella ve F.Bahçe sözleri! /12.06.2023

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