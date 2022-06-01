Buruk çalışmalara başladı! "İzlediği oyuncular var" /01.06.2022

Galatasarayda seçim süreci devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında geçecek zorlu seçim yarışında iki taraf eşit görünüyor. Başkan adayları teknik direktör Domenec Torrent yerine başka isimlerle yola devam etmeleri bekleniyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Okan Burukun çalışmalara şimdiden başladığını açıkladı. Alpaslan, Eşref Hamamcıoğlu yabancı hoca istiyor. Genelde de Alman hocaların adı geçiyor. Üst düzey Alman çalıştırıcıların çoğu da genç. Benim bildiğim Metin Öztürk, Okan Buruk ile anlaşmıştı. Dursun Özbek seçildiğinde de Okan Buruku takımın başına getirecektir. Okan hocanın da transfer çalışmalarını yaptığını biliyorum. İzlediği oyuncular var. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi