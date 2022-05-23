Buruk 'Hazırım' dedi! Başkan adayları... /23.05.2022

Galatasarayın efsanevi futbolcusu Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray teknik direktörlüğü için Artık zamanı geldi dedi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan konuyu değerlendirdi. Aktan, Okan Burukun söylemleri eksik kalan parçaları yerine oturttu. Geçmişte hatalar oldu ama bunun bağışlanması gerekiyor gibi bir içerik veriyor bize. Artık Galatasarayın hocası olabilecek kıvama geldi. Dursun Özbekin ve Eşref Hamamcıoğlunun Okan Buruka yönelme ihtimali yüksektir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi