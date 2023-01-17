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7/24 Dinle A Spor Buruk'tan transfer sözleri! "Düşüncemiz var" /17.01.2023
Buruk'tan transfer sözleri! "Düşüncemiz var" /17.01.2023

Buruk'tan transfer sözleri! "Düşüncemiz var" /17.01.2023

Havuz Grubu

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Buruk'tan transfer sözleri! "Düşüncemiz var" /17.01.2023

A Spor 04:31
02

"Maçın mutlak favorisi..." /20.01.2023

A Spor 00:52
03

Gomis takımda kalacak mı? /17.01.2023

A Spor 01:18
04

Yıldız isme büyük övgü! "Yılan gibi aradan sıyrıldı" /22.01.2023

A Spor 01:04
05

Ayrılığı böyle açıkladı! "Müzakere süreci başladı" /13.01.2023

A Spor 02:47
06

"Yüzde 50 ile oynasa yeter" /14.01.2023

A Spor 00:48
07

"G.Saray'da yedek oyuncu ayrımı yok" /18.01.2023

A Spor 01:31
08

"Yusuf'un performansı için..." /21.01.2023

A Spor 01:09
09

"Geldiği günden bugüne..." /19.01.2023

A Spor 00:50
10

Çarpıcı Okan Buruk sözleri! "Onu yaparsa tarihe geçer" /12.01.2023

A Spor 01:18
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