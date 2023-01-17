Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Alanyasporu deplasmanda 2-1 mağlup etti. Zorlu mücadeleden sonra sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk transfer dönemi hakkında konuştu. Buruk, Transfer hakkında da bir düşüncemiz var, Uğur hakkında Sivasın bir isteği var, bizim de bir isteğimiz var. İçeride forma bekleyen oyunculara da şans verdik. Elimizdeki oyuncuları kullanmak istiyoruz, fırsatları kolluyoruz, ciddi bir eksiğimiz yok. Elimiz güçlendirecek bir hamle yapmak istiyoruz. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri