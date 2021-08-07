Busenaz Sürmeneli şampiyonluğunu Başkan Erdoğan'a adadı! /07.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi 69 kiloda temsil eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Hong Guyu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Milli boksörümüz A Spora özel açıklamalarda bulundu. Sürmeneli, Bu madalya umut ışığımız olsun. 2013 senesinde dünya şampiyonu olduğumda küçücük çocuktum. O zaman mitingde Cumhurbaşkanımızın yanına gittim. Bana Aferin dedi, ben de Bu bize yetmez, inşallah olimpiyat şampiyonu olup size armağan etmek istiyorum. dedim. Bu madalya Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye olsun dedi.