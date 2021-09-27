"Büyük takımların en büyük sıkıntısı rakiplerinin maça farklı hazırlanmaları" /27.09.2021

ASpor

Süper Lig'de 7. hafta oynanmaya devam ederken Spor Gündemi programında Ümit Aktan ve Haldun Domaç, lig maçlarını yorumladılar. 4 büyüklerin özellikle Avrupa maçlarından sonra kazanamamalarına değinen Ümit Aktan "Büyük takımların en büyük sıkıntısı rakiplerinin bu maça farklı hazırlanmaları. Olay vitrine çıkma meselesidir. Oyuncu kendisini büyüklere gösterirse, o takımlara gider diye düşünüyor. Maç içerisinde bu durum büyük takımlara zorluk yaşatıyor." dedi. | Son dakika spor haberleri